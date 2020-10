Un peu de culture à l'heure du confinement

Du côté cinématographique, Bérénice Charles propose plusieurs œuvres : "La haine" de Mathieu Kassovitz, "Les misérables" de Ladj Ly, "Le monde est à toi" de Romain Gavras ou encore "Comment c’est loin" d’Orelsan. Le documentaire "Un pour un", diffusé ce lundi sur France 2, parle des jeunes "dont personne ne veut" selon le réalisateur. "Footeuses", un documentaire de 46 minutes, posté sur YouTube, parle quant à lui du parcours de jeunes passionnées du ballon, de Paris et ses quartiers, en développant les notions d’ambition, performance et condition féminine au sein de ce sport et des banlieues. Côté lecture, Bérénice Charles conseille vivement l’autrice Faïza Guène, qui a écrit six livres. Enfin, en musique : Oxmo Puccino, rappeur à la plume sombre et mélancolique et l’album Gibraltar d’Abd al Malik, ouvertement inspiré par Jacques Brel.