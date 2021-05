Un projet de photographie sportive dans les quartiers prioritaires

Tout a commencé pour Quentin Eveno sur Instagram avec le compte @analogfootball , passionné de sport et de photos argentiques. Face à l’engouement autour de ses clichés, il décide de fonder l’association Analog Sport ciblant les jeunes des quartiers prioritaires de Seine Saint-Denis.

"L’objectif est de former gratuitement chaque année une promotion de jeunes à la photographie argentique en les envoyant arpenter les stades de la région" précise Bérénice Charles, journaliste RCF à Grenoble.

Ce projet permet aux jeunes d’être acteurs du monde de l’art en cultivant leur perfectionnisme. Les photos prises grâce à un appareil argentique ont un style très particulier permettant de se différencier des clichés numériques.

Le projet prend de plus en plus d'ampleur puisqu’une antenne de l’association va ouvrir en juin dans les favelas de Rio. Analog Sport a même remporté le prix Talents 2024 avec 20 000 euros à la clé visant à former des jeunes pour photographier des épreuves sportives lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris.