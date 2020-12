Un stage particulier en faveur des commerçants

Cette action de solidarité a été imaginée par l’une de leurs professeurs, Mme Chevalier-Duclos, qui leur a proposé de faire un stage spécial étant donnée la situation due au Covid et leurs stages annulés. Depuis le 16 novembre, les lycéens se déplacent par binôme dans les entreprises qu’ils ont au préalable démarchées, pour leur apporter bénévolement leurs compétences numériques. Ils les aident à créer leur site internet, à développer leur présence sur les réseaux sociaux, ou encore à mettre en place de la vente en ligne, et à améliorer leur référencement sur Google. Cette initiative est une bonne alternative pour les lycéens en manque de stages à cause de la pandémie, tout en aidant les commerçants dans leur transition digitale nécessaire.