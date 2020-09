Agés de 17 et 18 ans ils se sont lancés dans un grand projet : prendre une année de césure pour faire un tour d’Europe à vélo, soit 14 600 kilomètres. Les objectifs pour les deux adolescents sont clairs : rencontrer les habitants et faire connaître des initiatives environnementales innovantes. Comme par exemple « Restarters Oslo », une association qui répare gratuitement les appareils électroniques des particuliers. Pour mettre en avant ces objectifs, ils filment les projets qu’ils publient ensuite sur leur blog, leur chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Ces deux ados ont mis un an et demi pour préparer leur voyage. Partis d’Aveyron le 22 juillet, ils sont maintenant à Oslo en Norvège.