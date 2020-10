Une appli pour lutter contre les déchets

L’application « GreenR », « plus vert » en anglais, est une idée solidaire et originale imaginée par un jeune lycéen et permettant de déclarer des déchets sauvages puis d’organiser leur nettoyage. Facile d’utilisation, il suffit de trois clics pour indiquer le lieu avec une photo et une description puis l’endroit apparaît sur une carte géolocalisée. Tous les utilisateurs peuvent voir les endroits près de chez eux et programmer un ramassage. Une fois nettoyé, on effectue une photo avant/après et le lieu apparaît en vert. Appli bénévole, « GreenR » permet d’agir à son niveau, tout en ayant un impact concret pour la planète.

Pour aller pluis loin : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.adminplus.greenr&hl=en_US