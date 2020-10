Une association autour des médias et du handicap

Créée par deux journalistes, Sébastien Proyart et Aurélie Piel, l’association Médias Handicap a pour but de promouvoir l’image des personnes handicapées dans les médias et de contribuer à leur faciliter l'accès aux métiers de la communication et de la culture. Les jeunes de l’association rêvent d’interviewer les stars françaises qu’ils admirent. Bruno Solo, le parrain de cette initiative, Guillaume Canet, Line Renaud ou encore Kyle Eastwood pour les plus récents ont répondu présent. Une initiative valorisante et nécessaire, car selon le dernier baromètre de la diversité dévoilé début octobre, seuls 0,7 % des personnes sur le petit écran sont des personnes en situation de handicap, alors que dans la réalité quotidienne, elles composent près de 20 % de la société française.

