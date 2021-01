Une association vient en aide aux plus précaires sur la Bande de Gaza

Avec 2 millions d’habitants, c’est une des plus fortes densités de population au monde. Depuis 2007, la Bande de Gaza est soumise à un blocus par Israël, qui contrôle toutes les entrées et sorties de marchandises. La pandémie a contribué à un fort déclin de l’activité économique déjà fortement ralentie, et le chômage pourrait atteindre 64 %. Les coupures de courant, le manque de carburant pour les générateurs, la pénurie de médicaments et de fournitures aggravent chaque jour une situation sanitaire déjà très précaire. L’association Culture et pensée libre implantée à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza agit auprès des enfants, et des femmes dans cinq centres. Ces objectifs sont de contribuer au bon développement des enfants, favoriser l’engagement citoyen des jeunes et éduquer les individus à leurs droits. L’association propose diverses activités offertes qui touchent 2000 jeunes et enfants et 2000 parents, et qui se sont poursuivies en ligne du fait de la pandémie, afin de maintenir le lien : des sessions de soutien scolaire pour assurer la continuité des cours, des activités d’urgence en réponse à la situation des personnes en quarantaine, soutien psychosocial et distribution de kits d’hygiène.