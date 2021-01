Une bibliothèque pour les malvoyants

Première librairie de ce type là en France, l’enseigne montée par les éditions À vue d’œil et Voir de Près, propose des livres pour tous les goûts, à partir de 13 ans et adaptés s aux problèmes liés à la vue. Les livres ont en effet la particularité de contenir des polices de caractères sobres en corps 16 ou 20, des interlignages importants, des contraste très définis ou encore un papier opaque. Plus gros en taille que leurs homologues classiques, le contenu est cependant le même. La librairie s’adresse aux personnes ayant des problèmes de vue comme la DMLA, le glaucome, ou encore des personnes qui présentent des troubles de l’apprentissage comme les troubles Dys. Aujourd’hui en France, ce sont 2 millions de personnes qui sont atteints de troubles de la vue dont 50 % de seniors.

Pour aller plus loin : https://librairiegrandscaracteres.fr/