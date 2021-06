Une chance pour les décrocheurs ? Les entreprises au chevet de la formation

En cette période de baccalauréat, il n'est pas inutile de se rappeler que de nombreux jeunes ne terminent pas leurs études. En Europe, on comptabilise près de quatre millions de jeunes en décrochage scolaire, et en France, ce n’est pas moins de 450 000 élèves. Mais la situation en France s’améliore, car en 2016, 100 000 jeunes étaient en situation de décrochage, et en 2020 près de 80 000, rapporte Marc Vannesson, délégué général de Vers Le Haut.

Lorsqu’un jeune décroche, il devient difficile pour lui de reprendre le chemin de la formation. Mais pour les aider, des initiatives se mettent en place pour favoriser la réinsertion de ces jeunes. À l’instar de LVMH qui, en 2019, a lancé L’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE), des lieux de formation qui accueillent des décrocheurs adultes, à partir de 25 ans, pour une durée de 6 mois. Les bénéficiaires du programme ont accès à près de 700 heures de formations basées sur des compétences générales ainsi que des compétences sociales et sociétales. On retrouve deux de ces instituts en France, un à Valence et un autre à Clichy-sous-Bois.

Pour aider ces jeunes en difficulté qui parfois n’ont pas les moyens d’arrêter leur emploi pour reprendre les études, LVMH offre une gratification de 1000 euros par mois. Résultats : 6 mois après le début de la formation, beaucoup de participants savent ce qu’ils vont faire.