Une consultation citoyenne sur les discriminations

C’est une promesse qu’avait faite le président Emmanuel Macron, début décembre lors de son interview avec le média en ligne Brut : créer et mettre en ligne une plateforme nationale pour signaler tous types de discrimination. La plateforme serait conjointement gérée par l’Etat, le Défenseur des droits et diverses associations, comme la Licra. Le projet, confirmé par Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’égalité femmes hommes, devrait voir le jour début janvier et permettrait à tous les français de pouvoir parler et dénoncer des discriminations. Il s’agira d’un site internet, potentiellement accompagné d’une application mobile, qui aura pour rôle de suivre et d’accompagner des victimes, mais aussi de réaliser des recoupements pour identifier des bailleurs ou des entreprises soupçonnés de discrimination régulière.