Une initiative américaine contre les discriminations

Fondée en 1964, l’Equal Employment Opportunity Commission, a pour rôle de faire appliquer la législation fédérale en matière de discrimination à l’embauche et dans le monde du travail aux Etats-Unis. Comme en France, les lois américaines rendent illégales toutes formes de discriminations à l’égard d’un employé ou d’un candidat et ce, peut importe la couleur de peau, le sexe (notamment en cas de grossesse), l’origine nationale, l’âge et le handicap. L’EEOC est habilité à enquêter dès qu’il est saisi par des travailleurs qui s’estiment victimes de discriminations. Si discrimination est constatée, la commission tentera de régler l’affaire à l’amiable et si cela ne marche pas, elle pourra déposer plainte contre l’employeur. En plus d’intervenir sur le terrain, l’EEOC fait également de la prévention à travers des programmes de sensibilisation et d’éducation. Tentant d’améliorer son processus et de le simplifier, l’EOCC vient de publier une notice pour l’élaboration de nouvelles règles. Les citoyens ont jusqu’au 9 novembre pour se prononcer sur cette proposition.