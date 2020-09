Une mobilisation en France pour nettoyer lacs et rivières

Des opérations de collecte et de sensibilisation

Les opérations de nettoyage de déchets en bords de mer, dans les lacs et les rivières ne se limitent pas à une simple action de ramassage et de tri. Elles permettent avant tout de sensibiliser à la fragilité de ce milieu et aux pollutions invisibles depuis le milieu terrestre "pour qu’il y ait un impact auprès de tous publics", comme le précise Maximilien Bouffart, co-fondateur de l'association Nettoyons Lyon. "La Jeunesse française est de plus en plus impliquée en portant des actions sur le terrain", indique Yann Leymarie de l'ONG Surfrider, à l'origine des programmes Initiatives Océanes.

Comment ça fonctionne ?

Des associations comme Surfrider organisent des collectes de nettoyage, grâce au programme Initiatives Océanes, dans des lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces collectes sont organisées par des bénévoles grâce à des outils pédagogiques fournis par l’association.

Dépolluer de façon ludique

Des initiatives locales fleurissent partout en France comme la jeune association Nettoyons Lyon qui permet de "dépolluer et montrer qu'on peut aussi trouver un côté ludique à la dépollution" , explique son fondateur Nicolas Navrot . Les nettoyages du Rhône et de la Saône se font à l’aide d’aimants et de grappins qui permettent de retirer des tonnes de ferraille. Une fois sortis de l’eau, les objets sont déclarés aux autorités, emportés à la déchetterie, voire récupérés pour le recyclage.