Une nouvelle fondation américaine pour combattre les discriminations

Aux Etats-Unis, les attaques racistes sont en réelle augmentation en particulier contre la communauté asiatique qui représente environ 6% de la population. Récemment, un homme de 21 ans a attaqué plusieurs salons de massages à Atlanta causant huit morts dont six d’origine asiatique.

Pour agir contre ces discriminations, la Fondation Américano-Asiatique vient d’être créée. "Elle vise à la fois à combattre les préjugés et à promouvoir les cultures asiatiques" souligne Maud de Bourqueney, journaliste pour RCF à Marseille.



Les membres fondateurs ont donné 125 millions de dollars à la fondation, puis de grandes entreprises américaines comme Walmart ou la NBA ont rejoint cet élan solidaire. Le but de ce projet est de financer des initiatives anti-discriminations et également de promouvoir la culture asiatique.