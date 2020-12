Une plateforme d’entraide pour les étudiants

Durant le premier confinement en France, près d'un demi-million d’élèves étaient en décrochage scolaire : effectivement entre 4 % et 8 % ne communiquaient plus avec leurs enseignants. Jules Simiand Brocherie, un parisien de 17 ans qui était alors en terminale ES au lycée Sainte-Croix de Neuilly, a réfléchi à cette situation et a imaginé un site d’aide participatif. Ce site d’entraide entre élèves, nommé Élèves Solidaires, répertorie environ 700 fiches de cours depuis novembre. Les élèves de collèges, lycées et études supérieures peuvent également y trouver des exposés, dissertations, qu’ils peuvent télécharger sans limite de nombre. L’une des particularités du site est son côté interactif : les élèves peuvent discuter entre eux des fiches via un forum et une messagerie privée. Le site compte environ 1500 membres, venant de partout, y compris d’autres pays, avec 75% d’entre eux ayant 14 à 18 ans et le reste entre 18 et 24 ans.

Pour aller plus loin : https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/17-ans-il-cree-une-plateforme-dentraide-scolaire-pour-les-eleves-21841