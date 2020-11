Une seconde vie pour les lunettes

Plus de 20 millions de paires de lunettes sont achetées chaque année et plus de 100 millions dorment au fond des tiroirs et c’est en partant de ce constat qu’Ophélie, 20 ans, a lancé sa start-up baptisée "Les lunettes de Zac". Le but est de faire un geste pour la planète, en donnant une seconde vie aux lunettes de vue et de soleil tout en permettant l’accès pour tous à des montures de qualité et à moindre coût. Son projet fonctionne en trois étapes : les lunettes sont collectées, puis envoyées à l’entreprise AlterEos, près de Tourcoing, où elles sont réparées par des personnes en situation de handicap et remises comme neuves puis sont ensuite revendues sur le site internet entre 40 et 70% moins cher que sur le marché. La start-up a déjà récupéré plus de 12 000 lunettes. Vous pouvez envoyer les vôtres à l’adresse 19 bis Rue d’Avelin 59710 Pont-à-Marcq, ou en les déposant dans une boîte de collecte (dans plus de 70 lieux).

Pour aller plus loin : https://lunettesdezac.fr/