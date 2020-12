Vaccin anti-Covid : comprendre les enjeux

Le vaccin en quelques chiffres

Trois vaccins existent : deux utilisant la technologie à ARN et l’autre fonctionnant avec l’ADN. La technologie à ARN est une nouvelle façon de vacciner, jamais fait à grande échelle, et travaillée depuis dix à quinze ans. La séquence du virus est connue depuis le 8 janvier 2020 et le génome a pu être rapidement étudié. La rapidité du développement du vaccin s’explique notamment par le fait que le Sars-CoV-2 a eu une expérimentation il y a quelques années et que la médecine connaît donc beaucoup de choses sur la cible du virus. Autre raison de cette rapidité, la production qui s’est effectuée en même temps que la phase 3 de test du vaccin, qui est la phase sur grande échelle, et qui permettra la diffusion directe de celui-ci s'il est valide. Actuellement, le vaccin possède un taux de 90 à 95% d’efficacité et 3 à 5% d’effets secondaires.



Les bénéfices et incertitudes du vaccin

Le vaccin permettra de diminuer la mortalité et de peut-être réduire la propagation du virus, tout en faisant baisser la pression reposant sur le système de santé. On ne connaît pas parfaitement sa toxicité et ses effets secondaires : le vaccin donnant une très forte stimulation et quelques problèmes d’hyper-réaction ayant été relevés. Les spécialistes assurent toutefois que les autorités de santé n’autoriseront pas la distribution du vaccin si celui-ci présente trop de risques, comme le souligne le Docteur Rachida Inaoui-Rozé, médecin rhumatologue, à l’origine d’un centre Covid à Paris : "les étapes de fabrication ont été raccourcies mais la sécurité a été respectée".



Un accueil mitigé par la population

En France, 50% de la population n’est pas favorable à une vaccination, et émet des doutes quant à l’efficacité d’un vaccin délivré si rapidement, un développement mettant normalement environ cinq ans pour être élaboré. "La période d’incertitude actuelle justifie ces doutes et les appréhensions des citoyens, le débat du vaccin est légitime et compréhensible" explique le Professeur Patrick Berche, médecin biologiste, ancien directeur général de l’Institut Pasteur de Lille et membre de l’Académie de médecine. Toutefois, Patrick Berche préconise de vacciner avec leur consentement, les personnes à risques et les personnes âgées, et cela par leur médecin traitant qui sera le plus apte à définir les contre-indications et l’utilité du vaccin pour son patient.