Vaugneray: Championnat de France de lancer de bouse de vaches

Ce samedi 8 juillet 2017 a lieu le championnat de France de lancer de bouse de vache à Vaugneray. Une discipline pleine d’humour qui rentre dans le cadre de la 3ème édition de la journée éco-festive. L’initiative, qui met l’accent sur le développement durable et la gestion des déchets organiques, est portée par la MJC de Vaugneray, le comité des fêtes et l’association SECOL, solidarité écologie et citoyenneté en ouest lyonnais.

Aline Véricel est bénévole à la MJC de Vaugneray. Elle nous présente cette discipline méconnue.



Et si vous souhaitez participer, rendez-vous donc à Vaugneray, au pied des monts du lyonnais. A noter que le record actuel dans la catégorie hommes se situe aux alentours de 28 mètres.