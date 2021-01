Vendée Globe : Sébastien Destremau s'explique sur son retrait

Confronté à de nombreuses avaries depuis le début de l’aventure, le skipper toulonnais a pris la décision de « se retirer » de la course samedi.

« On n’abandonne pas un Vendée Globe, on se retire ». C’est par ces mots que Sébastien Destremau débute la vidéo dans laquelle il explique pourquoi il a finalement décidé de renoncer samedi. Renoncer à son rêve de boucler un deuxième tour du monde en solitaire, après plus de deux mois en mer. « On a beaucoup échangé avec les frères (sic) sur la situation technique du bateau. Je me suis assis et je me suis regardé vraiment bien en face, droit dans les yeux. J’ai dis à ce pauvre mec, tu peux essayer d’y aller, attaquer le Pacifique. Mais si tu prends cette décision, tu perdras mon respect ».



Confronté à de nombreuses avaries depuis son départ, le skipper toulonnais devrait faire escale en Nouvelle-Zélande.