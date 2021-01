Vivre et pratiquer sa foi grâce au numérique

Continuer de pratiquer malgré la situation sanitaire

C'est un des enjeux majeurs pour les croyants pratiquants en ces temps d’isolement : continuer à vivre sa foi pleinement. Différents outils ont ainsi pour objectif d’aider les fidèles à pratiquer en toutes circonstances, tout en diffusant leur message à large échelle. Parmi ceux-ci : le site ThéoDom, qui propose des vidéos théologiques avec un lieu de partage pour pouvoir échanger, et la plateforme de prières Hozana, qui propose une large sélection de thèmes et des messes en direct, dans 4 langues différentes. L’isolement subit durant les confinements ont permis d’augmenter le nombre d’adeptes de ces plateformes, comme l’explique Thomas Delenda, fondateur et directeur du réseau Hozana : "notre audience a quasiment triplé durant le confinement". Ces outils permettent aux fidèles de continuer à cultiver leur foi, de retrouver une habitude de prière, d’apprendre davantage sur la religion, et tout cela en communauté grâce à un espace d’échange.



Le numérique, un outil précieux

"Internet a pour avantage d’être un outil de diffusion mondial, rapide et flexible, ne nécessitant pas de grands investissements économiques" explique Frère Emmanuel Dumont, responsable du site ThéoDom. Thomas Delenda, poursuit : "le web, c’est tout simplement le plus grand moyen de communication qui n’a jamais existé, et l’Eglise a toujours utilisé tous les moyens de communication", même si sa transition numérique se fait petit à petit. Internet possède une capacité de rassemblement phénoménale, et offre de nouvelles possibilités de travail sur la religion, avec des vidéos, des directs, ou des forums. "Il faut continuer à rester en éveil car internet se réinvente tout le temps" conclut Emmanuel Dumont. Toutefois, des questions et réticences existent et persistent pour certains sur la question de la présence tangible dans quelques activités, comme les temps de confession ou les prières physiques.



Toucher un nouveau public

Ces différentes plateformes et propositions liées au numérique permettent de connecter énormément de personnes, de tous horizons et de tous âges. Le numérique a en effet l’avantage de rassembler la jeunesse, moins investie que ses aînés dans l’Eglise. "Chacun peut être prêcheur sur internet et la multiplication des propositions concernant la religion permettent de toucher un large public" explique Emmanuel Dumont. La plateforme YouTube permet notamment d’évangéliser de nouvelles personnes, public qui n’aurait pas forcément été touché en réalité. Ces plateformes offrent également un aspect interactif non-négligeable et facilitent les communications entre les adeptes. Selon Thomas Delenda, le numérique n’est pas à confondre avec le virtuel : "cela reste personnel et humain dans le sens où ce n’est pas qu’un outil numérique, cela nous rapproche de vraies personnes avec un vrai relationnel".