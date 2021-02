Vivre le Carême autrement : retraites et initiatives

Des propositions pour vivre son carême

Frère Benoît Ente, frère dominicain et coordinateur de Carême dans la ville qui compte plus de 123 000 membres dans toute la communauté francophone, insiste sur l’importance de se renouveler : "nous utilisons maintenant la vidéo, nous essayons d’utiliser la modernité pour partager la parole de Dieu". Chaque jour de Carême, la plateforme propose un verset accompagné d’une méditation. Une application mobile a été également développée dans une volonté de toucher un public plus large et plus jeune. Frère Denis-Marie Ghesquières de la Province de Paris de l’Ordre des Carmes déchaux explique que leur retraite en ligne est "axée sur les figures du Carmel". Cette retraite en ligne est traduite dans 10 langues différentes.



Surmonter une impression d’éloignement de Dieu

La situation sanitaire peut créer "un sentiment d’éloignement de Dieu" reconnaît Frère Benoît Ente, "nous avons besoin de fraternité, de se serrer la main, de gestes de tendresse et nous sommes privés de ce contact humain" ajoute t-il. Pour lutter contre ce sentiment, Carême dans la ville propose des communautés de prières en ligne et des méditations en visioconférence afin de retrouver du contact humain. Le Carême est le moment idéal pour se rapprocher de nouveau de Dieu, Frère Benoît Ente note que "suivre une retraite prend encore plus de réalité lorsqu’on la partage". Carême dans la ville propose à tous les participants de partager des gestes de Carême. Une façon de créer une nouvelle forme de lien social.



Se connecter à une réalité plus profonde

Frère Denis-Marie Ghesquières décrit le Carême comme le moment idéal pour "prendre de la distance avec une certaine réalité pour s’ouvrir plus profondément à une autre réalité plus spirituelle". De son côté, Frère Benoît Ente propose de "se nourrir de la parole de Dieu pour nous permettre ensuite d’agir ; c’est une occasion de se ressourcer". Carême dans la ville invite également les enfants et les jeunes adultes à participer à une retraite en ligne notamment avec le site Théobule pour "faire fleurir l’arbre de vie" explique Frère Benoît Ente.

Par Nathan Chaize