Vivre sa foi au travail

Combiner religion et travail

Jugés par beaucoup comme étant de plus en plus individualistes, nos systèmes de sociétés occidentales ne répondent plus aux exigences de certains citoyens. Et c’est notamment la volonté de beaucoup de croyants : trouver un travail en accord avec leurs valeurs et leur religion, dans un certain esprit de fraternité. "Le premier emploi ne correspond pas forcément aux attentes et aux valeurs de notre religion, ce qui peut être déstabilisant, car même si on peut vivre ses engagements et sa foi en dehors, on veut que les deux soient complémentaires" explique Floriane Legal, coordinatrice au bureau national de la JOC. Le sens concret du travail est important pour nombre de fidèles, et pouvoir partager certains axes de sa foi avec ses collègues peut être épanouissant.



La Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte à la Défense

La Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte est un lieu d’accueil chaleureux, tenu par des bénévoles, et situé au cœur du quartier d’affaires de La Défense. Le lieu se veut être une présence chrétienne au milieu des immeubles, pour ceux qui y travaillent, notamment les cadres et dirigeants bien qu'ouvert à tous. "C’est une maison très libre et vivante, qui permet à ceux qui le désirent de compléter un manque de vie spirituelle, et de se ressourcer" explique Geneviève Foyard, coordinatrice du lieu. Ses projets et axes de travail sont multiples : c’est un lieu de ressourcement, de calme, culturel et artistique, spirituel, mais aussi à visée solidaire. En effet, le lieu organise des petits-déjeuners offerts à des personnes sans domiciles fixes, propose une bibliothèque et organise des concerts, expositions artistiques, et conférences-débats sur de nombreux sujets, tout en permettant à des personnes venues d’horizons variés de se rencontrer et de se retrouver.



La Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Le mouvement de la JOC est un mouvement solidaire, lieu de rencontres et de formations, qui rassemble des jeunes issus de milieux populaires et partageant la foi du Christ. "On propose aux jeunes d’être animateurs au quotidien, ils sont eux-mêmes responsables du mouvement, avec pour projet de créer une société plus juste et plus fraternelle" explique Floriane Legal. Le mouvement s'est constitué autour de différents objectifs : rassembler les chrétiens croyants pour s’entraider, sensibiliser les jeunes au vivre-ensemble, à l’action collective, et à l’engagement, tout en leur faisant découvrir dans la continuité de son histoire, une conscience ouvrière. Un autre objectif est également d’offrir la possibilité à ces personnes d’être écoutées et accompagnées dans la foi, dans la réalisation de leur projet de vie, et dans leur engagement citoyen.