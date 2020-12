Vulgariser la musique classique et la rendre accessible à tous

Démystifier la musique classique

"Notre slogan reflète notre pensée et vision : l’élitisme pour tous" explique Laurent Bureau, fondateur de l’association reconnue d'utilité publique Jeunes Talents. Depuis 23 ans, l’association promeut la musique classique auprès de tous, notamment en Ehpad ou en milieux hospitaliers pédiatriques. Souvent jugée par le grand public comme étant dans un monde à part, la musique classique est pourtant un domaine vaste, destiné à tout ceux qui ont une sensibilité musicale. L’association Les Rendez-vous a aussi cet objectif : avoir un discours très décomplexant vis à vis de la musique classique pour permettre son accès au plus grand nombre. Elle intervient dans les campagnes, qui ont souvent un accès plus réduit à ce type de structures et de propositions culturelles. La démocratisation de la musique classique passe par la recherche d’un nouveau public, plus étendu, d'horizons différents.



S’investir et s’impliquer dans son écoute et dans la préservation de la vie de cette musique

Toutefois Louise Durette, fondatrice et directrice artistique de l’association Les Rendez-vous, précise "on peut vulgariser l’accès à la musique classique mais on ne peut pas vulgariser la qualité du concert, car ce type de musique demande un type d’écoute sérieux", son essence pouvant être plus complexe à saisir au premier abord. Avoir un accompagnement pour débuter son écoute et se familiariser au style musical est positif, mais la priorité est la sensibilité personnelle qui portera plus ou moins l’émotion chez l’auditeur. Enfin, les actions de ces associations et l’écoute de musique classique permettent de soutenir de jeunes artistes, eux mêmes lourdement frappés par la crise actuelle et rencontrant des difficultés pour faire vivre leur métier. L’annulation massive des concerts et évenements culturels en 2020 et 2021 porte un lourd préjudice aux principaux acteurs de la vie culturelle française ainsi qu’à la musique classique elle-même, car moins diffusée. Laurent Bureau ajoute également : "le monde culturel est essentiel surtout en ces temps d’éloignement et d’isolement".



Créer des passions et vocations

"C’est aussi une conviction fondamentale au sein de mon métier : notre responsabilité d’adulte est de semer des graines auprès des enfants, graines qui donneront leurs fruits ou non, mais d’au moins offrir cette possibilité" explique Laurent Bureau. La découverte de la musique classique, notamment auprès des enfants peut créer des vocations futures, la découverte de dons naturels comme l’oreille absolue ou plus simplement un goût de cette musique qui participera à sa diffusion et perpétuation. La musique classique fait partie du patrimoine français et sa démocratisation permet de la faire vivre à travers le temps. La transmission et la sensibilisation, ont un rôle nécessaire et primordial pour le développement de ce genre musical. Outre ces aspects, le contact avec des instruments et la participation à des activités d’éveil artistique permettent d’améliorer la capacité de concentration des enfants et de développer leur créativité. La musique classique est pluridisciplinaire et offre de nombreux avantages soit à travers son écoute, soit à travers sa pratique.