Wilfried Niessen, la gestion dans la peau

Directeur-Général et Doyen de HEC Liège, école de gestion de l’ULiège, Wilfried Niessen a les pieds dans l’enseignement, le cœur le long de la Warche, un bras à Shanghai, l’autre à Eupen et la tête à Liège. Sa faculté compte 3.200 étudiants, dont 99% travaillent rapidement après leur diplôme. A la recherche de nouvelles sources de financement pour former cette nouvelle génération de leaders. Un nouvel art de vivre.