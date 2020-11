Soeur Alissar et Soeur Zeina: l'espérance venue d'Orient à Aix

Soeur Alissar et Soeur Zeina, toutes deux libanaises et missionnaires de la congrégation Notre Dame du perpétuel secours, sont arrivées à Aix en Provence en 2019 et 2020.

Elles exercent leurs mission auprès de la cathédrale Saint Sauveur, en accompagnant des catéchumènes, en faisant la catéchèse et l’éveil à la foi

Elles sont également présentes auprès de la communauté libanaises à la chapelle Notre Dame de la Consolation.

Aujourd’hui dans carrefour catholique nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec Soeur Alissar et Soeur Zeina.