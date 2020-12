Sœur Marie Madeleine, religieuse au Carmel de Plappeville

Soeur Marie-Madeleine,avant tout il est quand même essentiel que vous vous présentiez à nous et que vous nous disiez qui vous êtes!

Ma sœur, l’année 2020 est presque achevée,elle a été chargée, à la fois lourde d’événements malheureux, mais aussi riche d’événements heureux, joyeux,enthousiasmants tant sur le plan personnel que spirituel. Quelles sont ceux que vous avez envie de citer ce matin?

Soeur Marie-Madeleine, avant notre belle pause musicale, vous nous avez parlé de différents événements qui vous ont marquée durant l’année 2020.

Comment avez-vous vécu chacun de ces événements personnellement et en communauté

Ma sœur, à travers ces événements, comment avez-vous perçu le monde, la société?en d’autres termes, comment vous êtes-vous dit que vous deviez vivre,réagir face au monde et à la société,qui traversent des choses difficiles , mais heureuses aussi?

Vous êtes vous dit que vous pouviez d’une manière ou d’une autre « œuvrer » dans ce monde ?

Soeur Marie-Madeleine, quelles sont vos perspectives pour 2021 ? Avec votre communauté, et avec l’héritage que vous a laissé 2020, comment envisagez-vous de démarrer et de vivre 2021, aussi bien sur le plan humain que sur le plan spirituel ?