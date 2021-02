Sofie Riché brise la glace dans nos campagnes

Selon, un processus très maitrisé, fait notemment d'un long entretien préalable de plus de 2h, Sofie Riché organise des soirées en petit comité. « Je ne suis pas une agence matrimoniale, explique-t-elle, ni un site de rencontre. Il n’y a pas de forfait, pas d’abonnement, pas d’obligation de revenir. Mon objectif est de faire rencontrer les gens. » Et en cette période de confinement et de couvre-feu, l'enjeu est d'autant plus grand selon elle.