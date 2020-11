Soigner les cœurs : l’aumonerie d’hôpital au 21ème siècle

Dans cette émission, Aude Brochier nous présente son quotidien comme aumonière à l'hôpital de Jolimont, et ce qui l'a menée à exercer ce métier peu commun où l'écoute du patient et la présence à son chevet ouvrent tant de cœurs. Comment se positionne un service d'aumônerie aujourd'hui, dans un hôpital historiquement catholique, face à des patients dont la démarche de foi n'est plus évidente comme auparavant ? Comment réagir face à la souffrance, la douleur ou parfois au désespoir d'un patient qui se confie? Quelle est la place de l'aumonerie dans la réflexion et les décisions de l'hôpital en matière d'éthique ? Aude Brochier lance également un

appel aux bénévoles pour rejoindre les aumoneries d'hôpital.