Soirée bucolique entre apiculture raisonnée et foot-golf

Soirée Bucolique avec la Présence M. Loic APIED, apiculteur en reconversion sur le territoire des Iles Noire, La Riche. Il nous parle d'agriculture raisonnée et du projet de réappropriation des Iles Noires par la municipalité.

A la découverte d'un sport nouveau et présent sur la métropole Tours Val de Loire : Le FOOT-GOLF. Activité présentée par M. Josselin GASSER, président du Touraine Foot-Golf, nous fait partager cette pratique de plein air mélangeant les règles du golf et la précision du football.