"Soldata Sana, un algoroman" de Mario Morisi

C’est le titre de l’algoroman de Mario Morisi publié le 2 octobre 2020 après 7 ans de travail.

De passage à Dole et Besançon pour faire la promotion de son ouvrage, l’écrivain et journaliste aux racines italiennes a fait un détour par les studios de RCF.

Il en dit plus sur cette fiction multimédia basée sur un algorithme.