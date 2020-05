Soli’Malte : un nouveau service d’urgence de rue !

A Tours, Soli'Malte reposera sur une distribution alimentaire et des soins médicaux et prises de constantes avec une équipe médicale composée d'un médecin et de trois secouristes. Le dispositif démarre le 19 mai 2020.

Jusqu’à la fin du mois de juin, les Tourangeaux trouveront Soli'Malte à l'angle de la rue Nationale et de la rue Colbert, tous les mardis et jeudis de 19h15 à 21h30.

Cette distribution alimentaire (soupes à emporter, colis individuels de dépannage d'urgence composés de conserves, pâtes, riz, pain et de produits vers et frais... pour 48 heures environ) et de kits d'hygiène, s’effectuera sous la tente de l'Ordre de Malte France.

L’organisation de la circulation des personnes qui viendront chercher ces denrées ou se faire soigner, selon les règles et les distances de sécurité en vigueur, sera assurée par une équipe de bénévoles dédiés.

Pour cette déclinaison départementale de Soli’Malte, la délégation d'Indre-et-Loire mobilise au total une vingtaine de bénévoles qui se relaieront pour conduire ce dispositif, soutenu par la Fondation Vinci.

Depuis le début de la pandémie, les bénévoles de la délégation d'Indre-et-Loire ont livré, avec l'aide de la Banque alimentaire, l'équivalent plus de 1 100 repas à des personnes et familles signalées par les travailleurs sociaux du CCAS, du département, par le Secours Catholique, le diocèse etc.

Avec les Scouts unitaires de France et les bénévoles de la délégation; ils ont également assuré la livraison de médicaments à des personnes dans l'incapacité de se déplacer en officine et des livraisons de repas.

Rappel : chaque année, pendant la saison hivernale, l'Ordre de Malte France fournit à Tours plus de 4 000 petits-déjeuners et collations à des personnes isolées et en grande précarité.

Antoine de Berranger, délégué départemental d'Indre-et-Loire

Pour devenir bénévole : delegation37@ordredemaltefrance.org

Faire un don / On a besoin de vous à Tours :

Votre chèque à : Ordre de Malte 2 rue de la Victoire 37000 tours

sur Internet : https://covid19.ordredemaltefrance.org