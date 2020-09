Solidaire, durable, de proximité: un menu riche de sens dans M comme "Midi" !

Ils encouragent le circuit court et les petits producteurs : les cyclo-marchands de « Comment ça vrac ?» garent leur triporteur dans les studios d'RCF ce Midi ! Avant celà on fait une halte dans la grande galerie de l'Hôtel de Ville de Lille pour Solid'Art. La 6ème expostion d'art contemporain organisée par le Secours Populaire, rassemble les talents du street art et des arts platiques. À voir !