Solidarité avec le Liban - Père Rami Abdel Sater

Invité : Père Rami Abdel Sater, curé de la paroisse maronite à Bordeaux

Alors que l’explosion du port de Beyrouth de cet été est parmi les plus destructrices de l’histoire, la solidarité s’organise via les associations locales et françaises. Quelle est la situation sur place ?

Journal régional : (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : Les mobilités en Europe face à la crise du coronavirus (Par Gwenaël Lamarque)

Juridique : Quelle sanction pour le salarié en cas de non-port du masque ? (Par Alexandra Cournil)

Cinéma : "Petit pays" de Eric Barbier (Par Danielle Lacoste)