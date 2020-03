Solidarité avec nos aînés: RCF et Les Petits frères des pauvres unissent leurs forces

Dès lundi 30 mars, Les Petits Frères des Pauvres et la radio RCF unissent leurs forces pour maintenir le lien social avec nos aînés isolés en ces temps de confinement.



Le service Solitud’écoute relayé sur les ondes de RCF

Solitud’écoute - 0 800 47 47 88, ligne anonyme et gratuite, qui fonctionne 7j. / 7, de 15h à 20h - c'est la ligne d’écoute téléphonique des Petits Frères des Pauvres, réservée aux personnes isolées de plus de 50 ans et renforcée depuis l’annonce du confinement.

Solitud’écoute sera relayée sur l’antenne de RCF pour permettre aux auditeurs âgés et isolés d'avoir une écoute attentive et bienveillante avec les bénévoles écoutants des Petits frères des pauvres. Pour des demandes de besoins spécifiques, une mise en relation sera possible avec les équipes de terrain de l’association.

TOUS LES JOURS, DES MOMENTS DE LIBRE ANTENNE SUR RCF - Pour vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne.

Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct et chaque soir de 21h à 22h, CULTIVONS NOS LIENS, par Anne Kerléo, Véronique Alzieu et Bénédicte Draillard.

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

RCF et les Petits frères de Pauvres

Le soutien des médias est plus que jamais essentiel pour sensibiliser l’opinion publique sur la cause de l’isolement des personnes âgées et pour agir ensemble auprès de nos citoyens les plus fragiles. Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Ensemble, luttons contre cet isolement, dans un esprit solidaire et fraternel !