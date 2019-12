Solidarités nouvelles face au chômage 1/5 - Johanna et Didier

Face au chômage, les solidarités s'organisent. Et heureusement, tant la recherche d'un emploi peut vite s'avérer décourageante/ Jusqu'à vendredi, Nicolas Dufour reccueille le témoignage de chercheurs d'emploi et de bénévoles de l'association Solidarités nouvelles face au chômage. Et vous allez l'entendre au fil des jours : face au chômage, un bon accompagnement, ça change tout !