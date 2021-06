Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la vie associative sur RCF Touraine. Cette semaine, on va se faire du bien avec Sandra Baujard venue parler de Sonara, association pratiquant des soins bien-être et solidaires. « Prenez soin de vous tout en prenant soin des autres ! » Tel est le slogan de cette structure tourangelle œuvrant notamment auprès de publics fragilisés. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !