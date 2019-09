Sookies Café, des cookies à vocation solidaire en vente dans une nouvelle boutique au Mans

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Voici un endroit où la gourmandise s'accompagne d'un geste solidaire ayant un impact social positif. Sookies café est une SAS créée par 3 personnes: Pierre, Jérémy et Alix. Accompagnés d'un salarié: Julien.

Il y a 2 boutiques au Mans, une au centre Sud et une nouvelle au centre des Jacobins.

​En vente? Des biscuits qui sont appelés des sookies, contraction de cookies et de solidaire.

Ils sont fait à base de pains invendus issus du gaspillage alimentaire.

La fabrication se fait par deux structures sociales : le chantier formation insertion de Champagné et l'association pain contre la faim.

En dix mois, ils ont vendu 15 000 Sookies. Un concept qui a permis au total à l'entreprise de valoriser 1 200 bagettes, qui auraient été détruites.

Dans la boutique il n'y a pas que des sookies, mais aussi des jus à base de fruits non calibrés. Mais aussi du thé, café et autres boisons fraîches ou chaudes.

Et les sookies sont aussi présents dans 6 cantines Sarthoises (Arnage, Pruillé-le-Chétif, Roëzé-sur-Sarthe, Allonnes Rouillon, Roëzé-sur-Sarthe et Yvré-l’Évêque).



Pierre Girault