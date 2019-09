Sookies Café : un nouveau lieu au Mans gourmand anti-gaspi, solidaire et local

Se faire plaisir tout en ayant un impact social positif c’est possible ! C'est tout le principe de Sookies Café. Les 3 co-fondateurs et un salarié proposent des biscuits qui sont appelés des sookies, contraction de cookies et de solidaire.

Ils sont fait à base de pains invendus issus du gaspillage alimentaire. Il y a 2 boutiques au Mans, une au centre Sud et une nouvelle au centre des Jacobins. Pierre Fournier l’un des 3 co-fondateurs est au micro de Pierre Girault, qui valide ces cookies.