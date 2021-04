Sophie Cacheux, professeur des écoles à l'établissement spécialisé St-Charles

Aujourd'hui l'invitée de la rédaction est Sophie Cacheux. Elle est professeure des écoles, et a choisi de travailler auprès d'enfants qui connaissent des troubles du langage. Elle enseigne à l'Institut St-Charles, à Schiltigheim // un établissement spécialisé, où exercent entre autres des orthophonistes et des psychomotriciens. L'institut accueille les enfants de façon temporaire, quelques années, afin de les aider à retrouver une scolarité plus classique.

Géraud Bouvrot s'est rendu sur place.