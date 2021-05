Sophie Cluzel à nouveau candidate de LREM pour les régionales en PACA

LREM a t-il sous-estimé la réaction épidermique des LR au retrait de la liste de Sophie Cluzel ? Annoncé dimanche par Jean Castex dans le JDD, ce retrait est éphémère suite à la crise chez les LR qui n'ont finalement pas souhaité de ce rassemblement. Et visiblement les conditions posées par Renaud Muselier pour rejoindre sa liste ne sont pas du goût de la majorité présidentielle. C'est donc reparti pour Sophie Cluzel qui l'annonce ce matin: "Je suis candidate de la majorité présidentielle, la majorité présidentielle sera représentée au premier tour”

Une liste d'ouverture

Sophie Cluzel annonce que sa liste sera ouverte. Même stratégie que celle enclenchée par Renaud Muselier pour essayer de rassembler et de créer une dynamique. Chez nos confrères de France Info, la secrétaire d'Etat explique qu'elle veut rassembler "toutes les forces démocratiques progressistes” et affirme parler avec Hubert Falco et Christian Estrosi qui ont tous deux quitté les LR mais qui soutiennent toujours Renaud Muselier.