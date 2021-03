Sophie Métadier en lice pour les législatives

On l’a appris il y a quelques temps, Sophie Auconie, la député UDI de la 3e circonscription d’Indre et Loire a décidé de démissionner. Et son héritière, c’est Sophie Métadier, maire de Beaulieu lès Loches.



Blois, Vineuil et Veuzain sur Loire maintiennent le forum job d'été. Il aura lieu le 20 mars prochain, mais il sera 100% à distance avec une centaine d'offres à pourvoir pour l'instant.



Enfin un point météo en fin de journal, demain encore, de la pluie en Touraine Loir et Cher