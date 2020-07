Et si vous profitiez des vacances pour vous détendre au fil de l'eau ?

Sortez de chez vous, larguez les amarres et laissez-vous porter par les flots entre le Decize et Auxerre. Vert pays des eaux vives, la Nièvre est un département qui se découvre aussi au fil de l'eau grâce notamment au canal du Nivernais, le second plus fréquenté de France pour la plaisance après le canal du Midi.

Renseignements 03/86/36/39/80 www.nievre-tourisme.com