Sorties, critiques de film et annonces...

SORTIES

"Sous le même toit" de Dominique Ferrugia

"Life - origine inconnue" de Daniel Espinoza

"Mes vies de chien" de Lasse Hallström

"Cessez le feu" d'Emmanuel Courcol

"Gold" de Stephen Gaghan

"11 minutes" de Jerry Skolimavski

"L'affranchie" de Marco Danieli

"Les initiés" de John Trengove

"Wedding doll" de Nitzan Giladi

FILMS VUS

"Boule et Bill" de Pascal Bourdiaux: Le film ne vaut pas les BD

"L'homme aux mille visages" d'Alberto Rodriguez: excellent biopic, avec un scénario redoutable, le film nous tient en haleine de A à Z, à voir.

"Un profil pour deux" de Stéphane Robelin: comédie sympathique, qui nous permet de retrouver Pierre Richard

"The young Lady" de William Oldroy: Film intéressant sur la condition féminine au 19ème siècle, la cruauté qui traverse les classes sociales, la rebellion d'une femme contre l'ordre établi de façon violente. A voir parce que surprenant.

"C'est beau la vie quand on y pense" de et avec Gérard Jugnot: sympathique à voir en famille.