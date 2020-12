SOS La Maison Charles de Blois recherche des soignants

Maisons du Bon Secours

EHPAD 122 lits et PUV 20 lits





Recrute IMMEDIATEMENT pour la PUV CHARLES DE BLOIS

AIDE SOIGNANTE en C.D.D jusqu’au 3 janvier 2021



Sous la responsabilité de l’IDE Chef de service, vous aurez pour missions :

Hygiène des espaces personnels

- Assure le nettoyage et la désinfection de l’ensemble de l’espace de vie du résident, du matériel et du mobilier (par ex : salle de bains après la douche, sol des chambres, tables après le service du repas en chambre, tables de chevet, potence, etc.)

- Réfection des lits

- Changement des draps



Hygiène corporelle

- Assure par délégation de l’infirmière, sous sa responsabilité et son contrôle,

des soins d’hygiène et de confort des résidents dont elle s’occupe,

- Renouvellement des changes selon les protocoles mis en place

- Transmet les informations à l’infirmière diplômée d’état,

- Respecte les règles d’hygiène et de sécurité,

- Surveille l’hygiène alimentaire (élimination - alimentation - hydratation),

- Prévention de la douleur, des escarres,



Soins techniques

- Distribution de médicaments

- Surveillance de la prise des médicaments

- Certains actes de désinfection par délégation de l’infirmière, sous sa responsabilité et son contrôle

- Transmissions orales et écrites (logiciel de soins)



Restauration

- Aide au service de petits déjeuners en chambres

- Aide au repas des résidents dépendants

- Aide au service des repas en salle à manger ou en chambre

- Aide au service des gouters



Accompagnement des résidents

- Stimulation aux actes quotidiens (manger, boire, éliminer, se mouvoir, prendre des médicaments)

- Faire marcher des résidents

- Les accompagner à la salle à manger et raccompagner à la chambre

- Aide aux levers (matin, sieste)

- Les couchers pour la sieste et la nuit



Relationnel

- Accueil et soutien psychologique du résident et de son entourage,

- Ecouter le résident

- Participer activement aux animations

- Réconfort et accompagnement des résidents dans le respect de la dignité, de la religion et des valeurs qui sont les leurs.



I.D.E. en C.D.D jusqu’au 3 janvier 2021



En étroite collaboration avec l’IDE Chef de service, vous aurez pour principales missions :

- Accueil de la personne et de son entourage,

- Prise en charge globale de la personne en préservant son autonomie et

son intégrité (en complémentarité avec l’aide-soignante),

- Mettre en oeuvre des actions de prévention et de soins :

- des escarres,

- de la douleur,

- Contrôle des soins et transmissions ciblées par écrit sur le dossier de soins,

- Mise à jour et gestion de la pharmacie,

- Agir en prenant en compte les critères d’efficacité, de sécurité, de confort et d’économie,

- Participation à l’accompagnement fin de vie dans le respect de la dignité, de la religion, des valeurs du résident et de l’établissement

- Participation à la toilette funéraire avec une aide soignante

- Distribution des médicaments et contrôle de leur prise





Outre vos compétences d’infirmier, D.E. obligatoire, votre autorité naturelle vous permet d’encadrer votre équipe tout en la fédérant autour d’un projet commun fort.



Doté(e) de qualités humaines, vous saurez participer au projet de vie de l’établissement dans le cadre du projet associatif.



La PUV Charles de Blois, est un établissement du réseau associatif chrétien ADEODAT





Poste en CDD, temps plein.

Rémunération selon convention collective CCU Synerpa.

Poste à pourvoir immédiatement

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Christelle Pauchet, par courrier électronique à l’adresse suivante : bonsecours.vendome@wanadoo.fr, ou par courrier postal à l’adresse suivant : Maisons du Bon Secours 10 rue du Saint Cœur 41100 VENDOME 02.54.73.39.39