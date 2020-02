SOS Méditerranée fête un an d'actions à Lyon

Ils sont surtout connus pour leurs impressionnants sauvetages en mer. Depuis quatre ans, l’ONG européenne « SOS Méditerranée » est venu en aide à plus de 30 000 personnes. Des migrants, originaires majoritairement d'Afrique subsaharienne, qui tentent de rejoindre l’Italie au départ de l’Afrique du nord. La route migratoire passant par la Libye est la plus dangereuse au monde.

SOS Méditerranée ce sont aussi des groupes locaux : 17 en France. L’antenne lyonnaise fête ses un an. Elle comporte plus de 40 bénévoles et met en place des actions de sensibilisation du grand public, notamment en milieu scolaire. Et elle est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles !