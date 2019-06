Souris, Corinne, t'es filmée !

Quelles sont les qualités requises pour être entraineur ?

Quelles sont les vertus qu’un homme ou une femme doit avoir - et travailler, bien évidemment – pour diriger une équipe, pour la mener à la victoire, quel que soit le sport ?

Je vous pose la question, David.

Je pense qu’il faut d’abord bien savoir de quoi on parle, avoir un peu d’expérience, être un leader aussi...

Je suis d’accord avec vous, David.

J’ajouterai une qualité, et non des moindres à mes yeux : avoir le cuir endurci. Pardon, avoir le cuir bien endurci !

Prenez Corinne Diacre, la sélectionneure de l’équipe de France de football féminin.

Hier soir, sa bande de filles s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football après avoir battu au bout des prolongations un Brésil plus opportuniste que joueur.

La victoire est aussi belle que ce match fut poussif et inaccompli pour les Françaises. On retiendra le score, 2-1, et la qualification.

Corinne Diacre a joué un rôle prépondérant dans cette victoire, comme dans les précédentes d’ailleurs.

Bien contrée sur le plan tactique, « lâchée » par ses joueuses sur le plan technique, elle a trouvé les mots justes pour qu’Amandine Henry et ses partenaires se surpassent et finissent par l’emporter au mental.

En un mot, elle a fait le job, son job !

Pourtant, cela ne suffit pas.

Depuis le début de la compétition, qui se joue en France, rappelons-le, Corinne Diacre a contre elle une partie des médias qui, pour résumer, ne la trouve pas très souriante, pas très chaleureuse, pas très « ceci », pas très « cela »...

Au final pas très sympa, si je comprends bien.

Et, dans la bouche de certains, ces jugements de valeur tendent doucement vers une remise en cause de ses qualités professionnelles et de sa capacité à amener notre onze tricolore à décrocher sa première étoile mondiale.

David, cela ne vous rappelle ?

1998, Zinedine Zidane, Aimé Jacquet...

En effet, David, le parallèle est tentant.

Certes, les critiques contre Corinne Diacre sont moins prononcées et moins violentes que celles qu’a essuyées en son temps Aimé Jacquet, dont les compétences avaient été ouvertement mises en cause avant que ses origines modestes et son parlé de l’Est soient raillés.

Il faut donc raison garder mais le processus de déstabilisation est le même. Il est aussi pernicieux, aussi déstabilisant, aussi condamnable.

C’est du procès d’intention, voire du délit de sale gueule. Et ça ce n’est pas tolérable.

Pour faire contre mauvaise fortune bon coeur, j’espère simplement que les mêmes causes produiront les mêmes effets.

Et que Corinne Diacre soulèvera elle aussi la Coupe du Monde un soir de juillet à Lyon.

Et vous savez quoi, David, je parie que ce jour-là, elle esquissera même un petit sourire...