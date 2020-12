Sous le manteau de Marie (1ère partie)

Un oouvrage sur le thème de la Vierge de Miséricorde au Manteau écrit par Mme Chantal de Saint Priest d'Urgel dans lequel on retrouve des vierges catholiques, orthodoxes ...



"Une étude menée avec riguerur, selon la préface, nous convie à un voyage à travers les siècles et l'âme des croyants ..."



Les illustrations soigneusement choisies ne laisseront pas le lecteur indifférent qu'il soit croyant, en recherche ou tout simplement amateur d'Art.



20 Euros, contact possible avec l'auteure pour se le procurer.