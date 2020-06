Soutenez le tourisme sarthois avec les bons solidaires

Les cafés et restaurants, sauf cataclysme, rouvrent leurs portes cette semaine, top départ d’une saison touristique déjà bien raccourcie. Dans cette année 2020 décidément hors norme, le retour à la normal est espéré pour le secteur du tourisme, en Sarthe comme ailleurs, afin de pallier au pertes de ce printemps. Et nous sarthoises et sarthois aurons un rôle déterminant, découvrons le ensemble !



Invitée : Véronique Rivron, vice-présidente du CD72, présidente de Sarthe Tourisme.