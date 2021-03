SPECIAL ANNIVERSAIRE sur RCF: Les DAFT PUNK!

Le Lundi 22 Fevrier 2021, une video mystérieuse a été postée sur le compte Youtube officiel des DAFT PUNK, le groupe d'Electro Music le plus connu dans le monde. Cette dernière video s'appelle EPILOGUE et annonce la dissolution du groupe après 28 années de collaboration.

En Mars 2021, c'est le 20ème anniversaire de l"album DISCOVERY

Invités:

- Maya MASSEBOEUF qui a découvert les DAFT PUNK en 1995 et propriétaire de la Maison d'hôtes " La Maison VELVET" à AVIGNON.

- Pascal MAURIN de l'Agence de communication EFFERVESCENCE et Organisateur de nombreux concerts dont KOLORZ Festival à CARPENTRAS.