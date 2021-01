Spécial étudiants avec Franck Bettanier et Studyrama Metz avec Pamela Camean

Un 18/19 spécial étudiants avec après le journal régional présenté par Sébastien Souici, Franck Bettanier professeur associé à l'Université de Lorraine et dans un instant la prochaine édition du salon Studyrama Metz demain avec Pamela Camean. Comme chaque vendredi nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, nous ferons connaissance avec Gérald Collot et Je vous conseillerai aussi quelques films dont The Midnight Sky de George Clooney.