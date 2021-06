Spécial Moules-Frites

Hillary Step

Martin Berard, le chanteur du groupe folk-rock Hillary Step était notre invité.

> Fondé en 2013, Hillary Step est le fruit de sa rencontre avec Iliya Chakir et Cyril Wilfart. Entre rock 70’s et grunge 90’s en passant par la folk, le groupe construit une musique empreinte d’espoir, de voyage et de mélancolie.

Jane Døe

Après leur concert du vendredi 18 juin aux Fêtes de la Musique, Létitia Ceijo, chanteuse du groupe Jane Døe, est venue nous faire le débrief.

>L'univers de Jane Døe est sombre et coloré à la fois, emmené par une voix féminine habitée et envoûtante...à découvrir tout au long de leur premier EP Artifact.